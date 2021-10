Kuningate stipendiumid said jagatud

Lembit Saarsalu on kogu oma elu pühendunud muusikale. Oma hingestatud esinemistega, põhiliselt saksofonil, on ta pakkunud rõõmu aastakümneid. Ja loodetavasti on ees veel palju aastaid kus me saame kuulata kõiki neid lummavaid helisid.

Lembit Saarsalu on nimetatud saksofonikuningaks ja Eesti džässi visiitkaardiks.

Kuningad kinnitavad, et Lembit Saarsalu on Järvamaa ja Paide suursaadik muusikas. Alati, kui kusagil on esinemine, ei jäta ta mainimata, et on pärit Järvamaalt, sündinud Roosna-Allikul ja elab Paides. Ta on pühendunud džässmuusika tutvustamisele koolides, olles esinenud koos Olav Ehala ja teiste tuntud eesti muusikutega rohkem kui 40 000 õpilasele. Ta on teinud sadu salvestisi ja esinenud sadadel festivalidel üle maailma.

Kuningad soovivad Lembitule tugevat tervist ja jätkuvat tahet pakkuda inimestele rõõmu läbi muusika.

Tiia Paosalu on Paide kohvikukultuuri grand old lady. Sama tiitli vääriline on ka koos temaga kakskümmend kaheksa aastat Treegeri kohvikut vedanud Anne-Ly Ehman.

Kuningad teavad kui keeruline on Paides söögikoha pidamine ja seetõttu on eriti märkimisväärne Treegeri kohviku pikaaegne tegevus.

Kuningad on seisukohal, et kui hea toit on laual, siis on ka meel rõõmsam ja seda rõõmu on nii Tiia kui Anne-Ly kui kogu Treegeri kohviku pere läbi aastakümnete pakkunud.

Hoolimata muutlikest oludest on Treegeri inimeste visadus andnud mitmele põlvkonnale võimaluse nautida suurepäraseid kondiitritooteid. Võib julgelt öelda, et kohviku stritslid, kringlid ja ka muudki on tuntud kaugemal kui ainult Paide ja Järvamaa.

Kuningad soovivad kohvikuperele jätkuvat visadust, tegutsemislusti ja palju kliente.