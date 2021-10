Aastapäeva tähistamisel anti üle ka kiriku kuldristid. Need pälvisid Aime Pettai ja Helve Valgmaa.

Lääne prefektuuri kaplan Tuuli Raamat selgitas, et laupäeval tähistas Paide kirik tõesti oma 235. aastapäeva. “Kuna tegu on ka Politsei- ja Piirivalveameti mälestuskirikuga, siis pühitsesime piduliku jumalateenistuse käigus ka Eesti lipu, mille eelmisel aastal kogudusele kinkisime,” avaldas ta. “EELK Paide Püha Risti kirikus on kõikide teenistuskohustustel hukkunud politseiametnike mälestustahvlid, millele annab au nende juures kõrguv riigilipp.“