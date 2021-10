ETV menusaade väisas Järvamaal tegutsevat viimast Eesti karusloomakasvatajat

Järvamaal tegutsev 70-aastane Aado Oherd ja Adaveres farmi pidav 79-aastane Neeme Saar on Eesti ühed viimased karusloomafarmerid, kelle jaoks suvel riigikogus tehtud otsus on hävituslik. Kui loomaarstina töötanud Oherd on tegutsenud valdkonnas kümmekond aastat, siis Saar alustas tšintšiljade kasvatamist juba kahekümne aasta eest, esialgu Põltsamaal asuva oma maja keldris. Idee sai ta ajaleheartiklist, kus loomade pidamist tutvustati.