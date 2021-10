Kuusakoski lähima teeninduspunkti leiad hõlpsasti üles, sest neid on üle Eesti 11: Jõhvis, Narvas, Paides, Paldiskis, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Võrus.

Eestis tuuakse iga päev turule suurusjärgus 50 tonni elektroonikat, mis kõik muutub lõpuks kasutuna seisvaks, keskkonnale koormaks ning oma aja ära elanud vanaelektroonikaks – telefonid, tahvelarvutid, nutikellad, arvutid, laadijad, kõrvaklapid jms. Euroopas on igas majapidamises keskmiselt 72 elektri- ja elektroonikaseadet, millest 11 on katki või pole enam kasutusel. Eelmisel aastal tekkis maailmas keskmiselt 7,5 kg e-jäätmeid inimese kohta, aastaks 2030 on see kasvanud juba 9 kg peale inimese kohta.

„Sellised seadmed on tarvis kindlasti õigesti käidelda, et midagi ei satuks olmeprügisse ega loodusesse. Kui elektroonikajäätmeid ei töödelda vastutustundlikult, siis raiskame ressursse, ohtlikud ained saastavad mulda, reostavad vett ja jõuavad toiduahelasse,“ ütles Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm. „Vaatasin ise ka kodus ringi, meil on kolme lapsega peres kokku 15 mobiiltelefoni, neist seadmetest paljud on aga kasutuskõlbmatud. Seetõttu tõin ka ise sellised seadmed käitlemisele. Elektroonilised jäätmed on kõige kiiremini kasvav prügiliik ja Kuusakoskis oskame vanaelektroonika õigesti ümber töödelda.“

Kuusakoski on Eesti suurim ringlussevõtuteenuste pakkuja ja Skandinaavia suuremaid elektroonikakäitlejaid. Kuusakoski käitleb aastas juba praegu 1200 tonni vanaelektroonikat. Inimesed saavad üle Eesti Kuusakoskisse prügiks muutunud väikeelektroonika tuua ning Nutijahi kampaania käigus võita erinevaid auhindu.

„Peame inimeste teadlikkust väga tähtsaks,“ märkis Telia partnersuhete juht Elo Võrk. „Kodudes on nii palju elektroonikaseadmed, mis seisavad lihtsalt kasutuna. Meist igaüks saab panustada, et nende seadme arvu vähendada, kasvõi püüda pikemalt kasutada. Telia on kaardistanud oma süsiniku jalajälje, ligi 90 protsenti tuleb seadmete tootmisest ja transpordist. Ostetud seadmetest ainult 20 protsenti tuuakse praegu vanaelektroonikana tagasi. Meie kõigi kätes on, et pööraksime senisest palju rohkem tähelepanu elektroonikajäätmete õigele kogumisele, sorteerimisele ja turvalisele ümbertöötlemisele.“

Nutijahi kampaaniaga liitus tuntud muusik Gameboy Tetris, kes oma eeskujuga innustab kõiki kodudes ja koolides nutiprahti koguma ja sorteerima. „Minu harjumus erinevaid elektroonikaseadmeid koguda tuleb ilmselt juba 1990ndatest oma vennalt, kellel oli tuba maast-laeni igasuguseid juhtmeid ja kaableid täis ja kes nendega aktiivselt mässas,“ kommenteeris Gameboy Tetris, kes andis Kuusakoskile üle oma vanaelektroonika. „Mul endal on stuudiopööning samasugune – palju katkiseid kõrvaklappe ja mida kõike veel. Õnneks olen nüüd palju teadlikum, et mõistlik on vanaelektroonika spetsialistide kätte tuua, kes selle kasulikult ümber töötlevad. Hämmastav, kui peenikesteks osadeks Kuusakoskis väikeelektroonika turvaliselt lammutatakse.“