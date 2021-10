Žürii liige, Eesti Keele Instituudi juhtivkeelekorraldaja Peeter Päll märkis, et paljud on üllatusega avastanud, et nimepanek pole üldse kerge ülesanne. „Nimega tahetakse ju saavutada korraga mitut eesmärki: anda lühikokkuvõte tegevusest, suunata see sihtrühmale, olla heakõlaline, ühtlasi meeldejääv ja hõlpsasti kasutatav,“ ütles Päll. „Kui seda teha veel ilusa eestikeelse nimega, on pingutus seda enam tunnustust väärt.“