Nädala lõpus võib sadada lörtsi

Kolmapäeval (13.10) keerleb Skandinaavia põhjatipu lähistel madalrõhkkond, mille lohk ulatub üle Läänemere idaranniku. Mõnel pool sajab vihma ning öösel ja hommikutundidel on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Öised miinimumid langevad alla 5°C piiri, kus taevas selgineb, seal 0°C lähedale, rannikul on pisut mahedam, päevane õhutemperatuur varieerub 8..10°C piires.

Neljapäeva (14.10) ööks vana madalrõhuala mõju väheneb ja saju võimalus on väiksem, aga laialdaselt võib olla udu või madalaid pilvi. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur langeb sisemaal -1..+4°C, rannikul on kuni 7°C. Päeval jõuab Skandinaavia keskossa juba uus ja aktiivne madalrõhkkond ning laieneb servaga Läänemere ümbrusse. Tihedam sadu eel ei jõua. Edelatuul tugevneb ja aitab pilvi hajutada ning laiguti peaks ka päikest näha olema. Õhutemperatuur on 7..9, Lääne-Eestis kuni 11°C.