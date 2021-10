Eestisse tuleb luua vaktsiinikahjustuste fond

Eesti valmistub koroonapiirangutest väljumiseks, kuid paralleelselt peame otsima vastuseid mitmele olulisele küsimusele. Värskelt valminud antikehade uuringu järgi tundub, et piirangutest saab loobuda päevapealt, kuid murekoht on endiselt eakad inimesed. Nende seas on antikehadest praegu veel ilma küll üksnes 15 protsenti, aga see on küllalt suur hulk, et nakatunute arvu suurenedes võib haiglaravile tekkida liiga suur koormus.