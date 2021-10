Kirna mõis valmistub uueks lillekevadeks

​2022. aastal on tulemas kolmas Kirna mõisa lillekevad. Org sõnas, et igal aastal läheb töö süsteemsemaks ja lisandub ka istutusalasid. «Tõsi, esimesel aastal istutasime ju 200 000 lillesibulat, kuid tegime seda suhteliselt suvaliselt – kõik lagedad platsid lilli täis ehk külvasime maha lillepõllu,» lausus ta. «Sel sügisel on meil lillesibulaid 30 000 – 35 000, kuid lisaks tulpidele tulevad juurde ka teised ­sibullilled.»