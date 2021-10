Õiguskomisjoni esimees Marek Jürgenson osutas, et praegu pole kohalikel omavalitsustel võimalik automaatse kiiruskaameraga tuvastatud rikkumistelt trahvitulu saada, isegi kui nad on seadmed ise ostnud ja paigaldanud. „Automaatsete kiiruskaamerate paigaldamise ja hooldamisega kaasnevad pidevad kulud, milleks omavalitsustele raha ette nähtud ei ole. Seetõttu on igati mõistlik, et nad saavad kulude katmiseks kasutada trahviraha,“ lausus Jürgenson. Ta lisas, et automaatsete kiiruskaamerate hind algab 60 000 eurost.