Ettevõtlus on läbi aastat muutunud järjest populaarsemaks valdkonnaks ja ettevõtte asutamine on aastatega muutunud väga lihtsaks protsessiks. Tulenevalt sellest ei ole ka üllatus, et üldiselt on elanike meeleolu oma äri alustamisest kõigis kolmes Balti riigis sarnane. Läti elanikkond on pisut positiivsem ja 47% vastanutest on järgmise kolme aasta jooksul kaalunud ettevõtjaks hakkamist. Eestis on oma ettevõtte loomisele mõelnud 41% elanikkonnast, Leedus aga 37%, selgus SEB panga uuringust.