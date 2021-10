Sargvere mõisa uus omanik avab tulevikuplaane

Eile Sargvere mõisa omandanud Sargvere Mõis OÜ juhatuse liige Priit Loime tunnistab, et raske on lühidalt kokku võtta viimaste nädalate läbi elatud emotsioone: "Meil on õigus oma privaatsusele ning vaevalt teilegi meeldiks, kui kogu maakond teie teeserviisi kohta aru pärib. Valejuttude vältimiseks palume küsida meilt otse ning kindlasti jagame infot. Me oleme juba kogukonna esindajale kohtumissoovist teada andnud, et murekohad ära kuulata ning ühiselt lahendused leida. Oleme edasiseks tegutsemiseks positiivselt meelestatud ning loodame kogukonna ning uue linnavalitsuse heale koostööle."