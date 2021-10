Järva valla noortekeskused lähevad ühtse juhtimise alla

Noortekeskus asub praegu Amblas, Aravetel, Albus, Järva-Jaanis, Koerus, Imaveres ja Koigis. Päinurmes on noortetuba. 2022. aasta 1. jaanuarist liituvad nad kõik Järva-Jaani valla avatud noortekeskuse nime kandnud asutusega. Ühendasutuse nimi on Järva valla noorsootöökeskus aadressiga Piibe mnt 21/2, Aravete alevik.

Otsuse noortekeskuste töö ümber korraldada on vastu võetud juba mais. Valla noorsootöö spetsialist Aune Suve-Kütt ütleb eelnõu juurde koostatud seletuskirjas, et rahvastikuregistri andmetel on vallas 1810 noort: vanuses 7–12 on neid 561 ja 13–19aastaseid 654.