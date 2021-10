Maarja Brause ütles, et kui arvestada töökohta eesliinil, siis eeldaksid kindlasti kõik, et ta nakatus tööpostil, kuid nii see polnud. «Koroonaosakonnas kanname ikkagi kaitsevarustust ja sellega on nakatumisvõimalus viidud miinimumini,» sõnas ta.

Brause ütlust mööda on tõenäolisem nakatumise allikas tema lasteaias käiv laps, kes oli enne tema haigestumist juba viis päeva väga tugevalt köhinud. «Ma ei viinud teda testima lootuses, et see on tavaline sügisene viirus. Nüüd, kus jäin ka ise haigeks ja sain testil positiivse tulemuse, olen enam kui kindel, et ka tema köha oli koroonast tingitud,» selgitas ta.