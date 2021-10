Viimastel nädalatel on Sargvere mõisa müüki teravalt kritiseerinud Isamaa poliitikud eesotsas Ajakeskuse Wittenstein juhi Ants Hiiemaaga, kes heidab linnavalitsusele ette kogukonna kaasamata jätmist ja ilmutab umbusku uue omaniku kavatsuste suhtes.

Eile Sargvere mõisa omandanud OÜ Sargvere Mõis juhatuse liige Priit Loime ütles, et raske on viimaste nädalate läbielatud emotsioone lühidalt kokku võtta. «Meil on õigus oma privaatsusele ja vaevalt teilegi meeldiks, kui kogu maakond teie teeserviisi kohta aru pärib. Valejuttude vältimiseks palume küsida meilt otse ja kindlasti jagame infot,» lausus ta.