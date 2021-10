Sellest nädalast pakutakse COVID-19 vaktsiini tõhustusdoose nii perearstikeskustes kui teistes vaktsineerimispunktides üle Eesti

​„Uuringud on näidanud, et aja jooksul nii vaktsineerimise kui läbipõdemise teel saadud immuunsus nõrgeneb, eakatel rohkem ja kiiremini kui alla 65-aastastel. Seetõttu soovitame kõigil eakatel, kes on vähemalt 65-aastased ja kellel on esmasest vaktsineerimiskuurist praeguseks juba enam kui kuus kuud möödas teha COVID-19 vaktsiini tõhustusdoos,“ ütles immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, prof Irja Lutsar. „Meie oma Eesti andmetest näeme, et kõigi kasutatud vaktsiinide tõhusus raske haiguse ja surmade ennetamisel on endiselt väga hea. Seega on tõhustusdoosidest veelgi olulisem, et võimalikult palju inimesi oleks saanud esimesed ja teised doosid.“