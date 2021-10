PPA orkestri juhataja Ingrid Põldoja sõnul on kollektiiv Ivo Linnaga koostööd teinud juba väga pikka aega. „Ivo Linnaga oleme koostööd teinud juba aegade hämarusest peale, kui Politseiorkester ja Piirivalveorkester olid veel eraldiseisvad üksused. Viimasel ajal on koos tehtud eriti palju – aasta alguses sai salvestatud plaat, mille esitluskontserdid kevadel kahjuks pandeemia tõttu pidamata jäid, kuid mille materjali nüüd Paides kuulda saab,“ rääkis Põldoja. „Oleme selle kavaga publiku ees esinenud vaid ühe korra, suvel TAFF:festil Haapsalus. Selles mõttes on Paide publikul erakordne võimalus neid vanu tuntud lugusid veidi harjumatus võtmes elavas esituses kuulda.“

Orkestrijuhi sõnul on Politsei- ja Piirivalveorkestri bigbänd Eesti väikesel bigbändimuusika maastikul üks suuremaid tegijaid. „Meie bigbändi ampluaa on väga lai. Võib vast öelda, et oleme koostööd teinud enamike Eesti solistidega, alustades raskekahurväest nagu Ivo Linna ja lõpetades noorte artistidega, kes sel aastal alles telesaates superstaariks pürgivad.“

Alates 2022. aastast saab orkestrist Tallinna Politseiorkester. „Nagu nimigi ütleb, jääme edaspidigi politseiga seotuks ja kanname nendega samu väärtusi. Orkester on läbi aja näidanud inimestele asutuse pehmemat poolt, samas olnud ka oluline osa organisatsiooni sisekultuurist,“ lisas Põldoja.