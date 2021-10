Metsaserval avanes kunstigalerii

Tegemist on Türi lasteaia tänunäitusega ning õuenäitusel on töid just 326, sest täpselt nii palju on lasteaia õppekohtades kasvandikke. Igalt lapselt jõudis näitusele üks töö. Pildid on valminud erinevas tehnikas: on guaši- ja vesivärvijoonistusi, kleepimistehnikas ja pliiatsi- ning kriidijoonistusi.