100 liigutavat salalugu

Mina olen arvustus. Mind on igal pool ja samas sünnin iga kord uuesti. Mõnikord ei saagi aru, kas mind on vaja või ei ole. Millal ma esimest korda siia ilma tekkisin, täpselt ei mäletagi. Igal juhul oli see väga ammu. Kogu aeg on olnud nii, et ühed tahavad teha ja teised siis pärast ütlevad, mida nad sellest arvavad. Nõnda on see kord juba seatud ja kes olen mina, et traditsioonidele vastu astuda.