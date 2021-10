Gripiviiruse hooaeg on alanud

Terviseameti meedianõunik Merilin Vernik ütles, et seda on poole võrra rohkem kui möödunud hooaja esimesel nädalal. Ühtegi gripiviiruse juhtu 2021/2022 hooajal laboratoorselt veel kinnitatud ei ole.

"Haigestumised olid seotud muude respiratoorseid viirusnakkuseid põhjustavate viirustega. Domineeriv viirus on rinoviirus. Rinoviirusele on iseloomulik aevastamine, nohu, vahel esineb ka valulik kurk. Lastel võivad lisanduda köha ja palavik. Kõige enam registreeritud pöördumisi on Tallinnas, Tartumaal, Läänemaal, Narvas, Pärnumaal ja Viljandimaal," selgitas ta.

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel on Euroopa Liidus gripi aktiivsus hooajalisel tasemel. Viimase kahe nädala jooksul on suurenenud A-gripiviiruste juhud. 19 riiki teavitasid alanud ootamatust gripi varajasest aktiivsusest, sest viimasel septembri nädalal on EL territooriumil registreeritud 46 gripijuhtu, mis viitab, et hooaeg on juba alanud.

Korraga on võimalik haigestuda nii grippi kui ka COVID19-sse. Mõlemad on tõsised haigused ning haiglasse sattumise risk on mõlemal haigusel suur, riskirühmadesse kuuluvad samad inimesed.

Gripiviirust saab ennetada vaktsineerimisega. Praegu on hea aeg end gripi vastu vaktsineerida, sest gripiviirused veel Eestis ei ringle, mis tähendab, et organismil on aega viiruse vastase kaitse kohandamiseks.

Gripivaktsiin hakkab tervetel inimestel mõjuma 10–14 päeva pärast süstimist ja selle mõju kestab kuni aasta. Gripi vastu võivad end vastunäidustuste puudumisel vaktsineerida kõik soovijad alates 6. elukuust.

Alates selle aasta oktoobrist saavad perearsti juures tasuta vaktsineerida 65-aastased ja vanemad inimesed ning jätkuvalt on tasuta vaktsineerimine ka hooldekodu elanikele. Eriti tõsiselt peaks vaktsineerimisele mõtlema eakad ja inimesed, kes puutuvad kokku vanemaealistega või kroonilisi haigusi põdevad inimesed.

Paide perearst Ingrid Alt ütles, et kasutusel on selleks hooajaks välja tulnud kõige uuem gripivaktsiin. "Gripivaktsiinid tulevadki igal aastal uued ning tuginevad eelmise hooaja uuringute andmetele. Viime ka Vee perearstikeskuses läbi hingamisteede viirusnakkuste uuringuid ja juba järgmise hooaja vaktsiini väljatöötamisel võetakse need tulemused aluseks," selgitas ta vaktsiinide kiiret arengut ja usaldusväärsust.

Gripp levib puhangute, epideemia ja pandeemiana. Kõige enam haigestuvad grippi lapsed, kuid hospitaliseerimised ja surmajuhud tekivad peamiselt eakate, krooniliste haigustega inimeste hulgas.