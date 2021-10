Paide neljas valimisjaoskonnas on hääled kokku loetud ja e-hääled samuti edastatud. Kui paberhäälte ülelugemise järel oli valimisliidul Paide - Inimeste Linn Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ees napp edu, siis e-häältega purjetasid nad kaugele ette. Valimisliit Paide - Inimeste Linn sai paidelastelt 1397 häält, mis on 28,9 protsenti häältest.