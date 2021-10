Türi Halduse juht Enn Mäger on seda meelt, et eramuomanikud võiksid oma krundil lehed eelkõige kompostida, pidades silmas seda, et krundi piires sees kasvavate puude lehed peaks aiaomanik kompostima või ise jäätmejaama vedama. Aga lehekuhjad mis tekivad näiteks tänavaäärselt murult riisudes, on Halduse töömehed valmis ära viima. „Ära viiakse lehed mis on kokku riisutud majaomanike hooldatavalt avalikult alalt,” rõhutas Mäger. Lehekotid tuleb paigutada krundi äärde, kohta, kuhu halduse töötajad neile ligi pääsevad, et kottide sisu veokikasti tühjendada. Mäger ütles veel ka, et kotid ei tohiks kaaluda rohkem kui 30 kilogrammi ning suuruse poolest on sobivad 130-150liitrised lehekotid. Kindlat lõppkuupäeva, mil lehevedu linnas läbi saab, Enn Mägeri sõnul paika pandud pole, ent praktika on näidanud, et esimese lume saabumine on selleks piiriks. Kuhugi leheveo soovist teatama ei pea, sest Türi Halduse auto sõidab mööda tänavaid ning korjab tee äärde kottidesse jäetud lehed kokku.