Paide volikogus koha kaotanud Isamaa soovib veelkord häälte ülelugemist

Paide linna valimiskomisjonile saadetud kaebuses kirjutab Isamaa Paide osakonna esimees Mihhail Feštšin, et neil on põhjust arvata, et vähemalt üks hääletussedel on loetud mittekõlblikuks, kuigi valija tahe on sedelil selgelt ja üheselt mõistetav.