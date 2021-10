Järva-Jaani vabatahtliku päästekomando pealik Ivar Kärner ütles, et teate saabudes oli esimene arvamus, et sõita tuleb pühapäevase Peetri põhupõlemise järelkustutamisele, kuid selgus, et tegemist on eelmisest iseseisva sündmusega.