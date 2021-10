Venipak toob Baltimaadesse esimesed kontaktivabad pakiautomaadid

„Kontaktivabad kullerteenused muutusid pandeemia ajal tavapäraseks ja senise kogemuse põhjal eelistavad kliendid pakke vastu võtta füüsilise kontaktita. Nüüd astub Venipak sammu edasi ja arendab pakiautomaatide võrku, kus paki väljavõtmiseks ei ole vaja käsitsi koodi sisestada ning saab kasutada kontaktivaba funktsiooni. Usume, et mõne aasta pärast muutub Venipaki poolt esimesena Balti turule toodud lahendus pakkide väljavõtmisel valdavaks,” ütles Venipaki tegevjuht Justas Šablinskas.

Venipaki pakiautomaatidesse paigaldatud uuenduslik tehnoloogia võimaldab skaneerida sõnumiga saadetud QR-koodi, nii et klient näitab seda pakiautomaadi ekraanile paigaldatud kaamerale ja uks avaneb koheselt. Kliendid, kes ei kasuta nutitelefoni või kellel pole QR -koodi skaneerimise võimalust, saavad koodi endiselt sisestada klaviatuurilt, teatas Venipak.

„See on turvaline ja lihtne viis saadetise vastuvõtmiseks ning on ka üks kiiremaid lahendusi turul. Kontaktivabalt saab paki automaadist kätte tavalise 20 sekundi asemel vaid kolme sekundiga,“ lisas Šablinskas.

Rahvusvaheline pakiveoettevõte Venipak kavatseb Eestis investeerida 200 000 eurot ning avada 2022. aastal pakkide sorteerimiskeskused Türil ja Viljandis, plaanides mõlemas võtta tööle 50 inimest.

Venipaki operatsioonide juht Artiom Lisovskij ütles, et praegu hindavad nad võimalikke asukohti Türil, et kasutada olemasolevat kinnisvara uue sorteerimisterminali jaoks. "Terminal alustab tööd 2022. aastal, eeldades et pakimahtude kasv jätkub e-ostlemise ja kaubanduse teiste vajaduste tõttu. Logistilises mõttes asub Türi strateegiliselt sobivas kohas, Kesk -Eestis," põhjendas ta.

Vajamineva poolesaja töötaja täpsustuseks sõnas Lisovskij, et neil on vaja logistikajuhte, kullereid ning saabuvate ja väljaminevate pakkide sorteerijaid.