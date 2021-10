Vitamiinid on asendamatud mikrotoitained. Need ei anna energiat, kuid on eluliselt tähtsad organismi normaalseks tööks ja tervise hoidmiseks. Sama olulised on tervise seosukohalt mineraalained, mis on luustiku, kehavedelike ja ensüümide koostisosadeks ning aitavad edastada närviimpulsse. Inimese organism vajab toimimiseks väga palju erinevaid mineraalaineid ja vitamiine.

Ideaalis peaksime kõik vajalikud ained saama kätte toidust. See eeldab aga, et inimese söögilaud on mitmekesine ja toidu tooraine täisväärtuslik. Paraku tingib kiire elutempo sageli selle, et toit haaratakse kaasa esimesest ettejuhtuvast kohast, mõtlemata sellele, milline on söögi toiteväärtus ja kvaliteet. Teadmata, kust meie toit tuleb või kuidas on seda hoiustatud ja valmistatud, ei saa me olla kindlad, et toidus kõik väärtuslik täiel määral säilinud on. Vitamiinidest ja mineraalidest võib puudus tekkida ka mõne haiguse või ravimi tarvitamise tagajärjel.

Selleks, et organism töötaks täisväärtuslikult, on meil kõiki vitamiine ja mineraale vaja saada piisavas koguses. Tänasel päeval on apteekide ja poodide riiulitel väga lai valik erinevaid preparaate. Kuidas neid õigesti tarbida, et soetatud preparaatidest maksimaalne kasu omandada?

Vitamiini rühm mõjutab seda, millega teda koos tarbida tuleks

Peamiselt jaotatakse vitamiinid kahte rühma: rasvlahustuvad ja vesilahustuvad. Esimesi, milleks on A-, E-, D3-, K-vitamiinid ja omega rasvhapped, tuleks võtta koos toiduga ja eelistatult just rasvasema toiduga. Võimalik on valida ka selline preparaat, kus vitamiin on juba pandud õli sisse nagu õlikapsli või -lahuse puhul. Nii saad preparaadi tarbimisest suurima kasu, kuna juurdevõetav vitamiin on kehale kergesti omastatav.

Vesilahustuvate vitamiinide puhul ei oma rasvane toit rolli ning neid tuleks võtta veega. Vesilahustuvaid vitamiine tuleks manustada umbes pool tundi enne sööki või toidukordade vahepeal. Siinkohal on erand C-vitamiin, mida võiks võtta pärast sööki või eelistada aeglase vabanemisega kapsli vormi – nii väldid mao ärritust. Juhul kui magu probleeme ei valmista, võib seda võtta samuti umbes 30 minutit enne sööki.

B-grupi vitamiinide manustamine tuleks ajastada enne hommikust söögikorda, kuna need vitamiinid annavad kehale koheselt energiat. Parima tulemuse saab preparaatidest, kus on erinevad B-vitamiinid koos, kuna nad toetavad üksteise imendumist ja mõju.

Erinevad mineraalained koos ei imendu

Võttes korraga mitut mineraalainet, ei imendu need kõik üheaegselt, kuid üks aitab sageli kaasa teise omastamisele. Kui juurdevõetava magneesiumi ja kaltsiumi doos ületab 250 mg, tuleks neid võtta eraldi. Kui võtta näiteks preparaati, milles on kaltsiumi rohkem kui 250 mg ja magneesiumi vähem kui 250 mg, siis keha omastab ainult kaltsiumi ja magneesiumil on seal üksnes abistav roll, et kaltsium paremini imenduks.

Magneesiumi heaks omastamiseks tuleks seda võtta toidukorra ajal ning kindlasti koos B6-vitamiiniga. Juba preparaadi valimisel tuleks eelistada sellist toodet, kus on ühes tabletis nii magneesium kui ka B6-vitamiin. Magneesiumi imendumist toetab mõningal määral ka C-vitamiin.

Kaltsiumi parimaks omastamiseks võetakse seda koos D-vitamiiniga ning eelistatavalt toidukordade vahepeal.

Raua võtmine tuleks planeerida söögikordade vahele. Parema imendumise saavutamiseks on soovitatav võtta seda koos C-vitamiiniga aga vältida kõiki teisi vitamiine ja mineraale. Rauaga koos ei tohiks kaltsiumi kindlasti võtta ning hoiduda võiks ka samal ajal tee, kohvi või piima tarbimisest. Samuti ei sobi samal ajal süüa šokolaadi. Raua omastamisele aitab kaasa vask, mida võib vajadusel juurde võtta, kui raua imendumisega probleeme on.

Tsingi paremaks omastamiseks kehas aitavad kaasa A-vitamiin, vask ja loomsed valgud. Pikaaegsel tsingi tarvitamisel suurtes kogustes tuleks võtta juurde vase preparaati, et kehas säiliks tasakaal.