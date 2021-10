Õpetajad tahaksid juba tõhustusdoosi, aga kust seda saab?

Paide Hammerbecki põhikooli õpetajad Riina Õun (vasakul) ja Pirjo Aer (paremal) olid nagu teised Järvamaa koolide õpetajad varakevadel osa vaktsineerimise eduloost. Neid süstisid siis pereõed Merit Vaarma (vasakul) ja Ülle Tilga. Nüüd on hakanud vaktsiini toime nõrgenema ja õpetajad on oodatud kolmandat doosi saama. FOTO: Dmitri Kotjuh

Varakevadel Järvamaal Eesti edulugu teinud õpetajad, kes said esimeste haridustöötajatena Astra Zeneca vaktsiini, on nüüd hädas, sest nende kaitsevõime koroonaviiruse vastu on nullilähedaseks kahanenud, kuid tõhustusdoosi küsima minnes on nad sellest ilma jäänud.