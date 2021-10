Gümnaasiumi avamine lükkub veel mõni nädal edasi

Paide gümnaasiumi direktor Margo Sootla ütles Järva Teatajale, et ehitus on koolis juba tõesti lõpusrigel, kuid 1. novembril uues majas õppetöö veel ei alga.

Sootla selgitas, et tolmu tekitavad tööd on lõppenud ja praegu käib sisustuse paigaldus. «Kuu lõpus annavad ehitajad objekti üle, kuid siis on vaja veel kolida,» lisas ta.