Pärna 11 eramu ehitus 1937. aastal, esiplaanil on maja omanik August Altpere. FOTO: 3 × Kaarel Aluoja erakogu

Türi Pärna 17 praegune omanik Tiiu Kaaret (sünd 1941) meenutab, et mitu Pärna tänava elumaja kuulusid varem raudteelastele. Tiiul on need asjad teada, sest lapsest saati veetis ta oma suved vanatädi Gerda ja tema mehe August Altpere pool Türil.