Kersti Viilup (vasakul) ja Margit Udam (paremal) Paide gümnaasiumist teavad kui oluline on raamatuid lugeda, aga täna said nad teada ka kui tore on neid teistele laenutada. Bibliograaf Siiri Muru usaldab külalisi, kuid kontrollib siiski natuke ka. FOTO: Järvamaa keskraamatukogu/Facebook