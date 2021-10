Ettevõtliku Kooli arendusjuhi Heidi Uustalu sõnul aitab Ettevõtlik Kool tuua õppeasutustesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. „Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse õppeprotsessi etappidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist,“ selgitab Uustalu.

Koigi kooli juhi Annela Ojaste sõnul on õpilane motiveeritud õppima, kui õpe on tema jaoks tähenduslik. „Tänapäeva lapsed ja noored aina enam küsivad, miks me peame seda või teist teadma, oskama, õppima? Uute teadmiste ja oskuste sidumine igapäevaeluga näitab nende praktilist väärtust,“ lisab Ojaste.