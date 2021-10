Präänikud vastutustundlikele

Jürgen Ligi

riigikogu liige, Reformierakond

Erakondade erimeelsused on ju samuti tava, ent seda ei sobi publikule ette mängida olukorras, kus nakatumiskõver on pööranud lakke, sajad inimesed on raskelt haiged, haiglate jõuvarud hakkavad otsa saama ja iga päev surrakse. Parteide kirjavahetus pole siin asjakohane. Ka sularahalubadused tõrksatele ja põhimõttelistele vaktsiinivastastele ei aita viirusele piiri panna. Küll kultiveerivad need mentaliteeti, et vastutustundetus tasub end riikliku preemiana ära.

Samamoodi on ebaaus ergutada mittevaktsineerimist mõistuavaldustega, mida on teinud kolm parlamendierakonda viiest. Üks neist levitab ka ise vandenõuteooriaid ja kutsub kodanikke vastuhakule, sest on otsustanud teha epideemiast poliitika.

Lihtsalt eemaletõukav on, kuidas politrukid rüütavad valitsuse erimeelsused justkui ilmavaatesse: peaministripartei soovivat piiranguid, eelmine peaministripartei aga stimuleerimisi. Aeg on näidanud pigem vastupidist. Ratase valitsuselt ei nõutud mitte piiranguid juurde, vaid nende paremat põhjendamist ja valimist. Samas hakkasime varakult soovitama viirusega elama õppimise strateegiat. Nii valitsus eelmisel sügisel oma tegevused ka sõnastas ja sealtpeale on elu püütud hoida võimalikult avatuna.

Nii leevendused kui ka nende tagasipööramised olid pigem kahe valitsuse järjepidevad ja tänavu tehtud igal juhul koos. Nüüd lihtsalt on taas olukord, kus on tarvis murda uut tüve ja lainet. Nii kujutasidki arengut algusest peale mudelid, ent nii tõsised tõotavad olukord ja piirangud olla viimast korda, kui tegutseda, sest vaktsiine on.

Murda, mitte stimuleerida, on tarvis ka egoistlikke motiive, et vaktsineerituidki oleks vabaduseks vajalikul määral. Egoismile ei tohi teiste arvel peale maksta, see tuleb teha ebamugavaks ja teatud hüvedest ilmajäämisega alla suruda. Tervislikel põhjustel vaktsineerimatusel on alust kõigest kümnetel inimestel, on öelnud Andres Merits, aga sisendavad seda endale kümned protsendid. Sealhulgas mõtlevad ka tipp-poliitikud endale avalikult välja perearstide soovitusi ja delikaatseid isikuandmeid, mille tõttu nemad turvalisuse eest vastutada ei saavat. Aga poliitikutel ja erakondadel peaks siin olema hoopis vastupidine ja ühene sõnum.

Vaktsiin annab kaitse, mis lubab vaktsineeritute nakatumise võimalust pidada mõistlikuks riskiks, mida tasub taluda. Süsti saanuid ei kõlba enam piirama hakata, see oleks liigne trauma ja demoraliseeriv ka kahtlejatele: näete ise, pole mõtet, ma ei saa sellest midagi, ütleksid siis paljud.

Totrad vastuväited, nagu vaktsineeritud nakatuvad ka, sundvaktsineerida ei tohi ning vaktsiin tapab ja sandistab, on sedavõrd kinnistunud, et ilma piirangutega mugavustsoonist välja viimiseta vastuväited piisavad ei ole.