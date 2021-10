Juba kevadel andis Järva Teataja teada, et tänavu arendab Transpordiamet teedevõrku 253 miljoni euro eest, millest 205 miljonit on Eesti riigi eelarvevahenditest ja 48 miljonit välisvahenditest. Omajagu tehakse ka Järvamaal.

Transpordiameti Ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi selgitas toona, et plaanide järgi parandatakse Paide ja Türi vahel Türi-Alliku ristmiku liiklusohutust, samuti muudetakse Kirna mäe ülekäigukohta turvalisemaks. “Kirna mäel on eesmärgiks rajada ületuskohale liiklussaar, et bussipeatuste vaheline teeületus oleks ohutum. Selleks korrigeeritakse natuke ka ühe bussipeatuse asukohta,” selgitas ta.