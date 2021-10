Politseinik: Kandke helkurit

"Pime aeg on jälle kätte jõudnud ja helkur lihtsalt on igaühe odavaim elukindlustus," ütles Ciunite ja rõhutas: "Palun kasutame seda!"

Eesti teedel hukkub igal aastal liiga palju inimesi, sealhulgas terve klassitäis lapsi ühe aasta jooksul, põhjusel, et pimedal ajal ei olda autojuhile nähtav. Põhjus peitub helkuri puudumises. Helkur on vajalik nii jalakäijale kui ka jalgratturile, et autojuht pimedal ajal teda õigel ajal märkaks.