Ilmselt on Türi vallas palju neid inimesi, kelle jaoks Kaarel Aluoja nimi pikka tutvustust ei vaja. Tema kohta on raske öelda, on ta looduse-, kooli- või kirjamees, bioloog, ajaloolane või kodu-uurija. Temas on seda kõike. Kaarlit teatakse mitte ainult Türil vaid tervel Järvamaal ja vabariigiski laiemalt, kui meest, kes on oluliselt panustanud ühe kandi ajaloo säilimisse. Kaarel Aluoja on koostanud, otsinud autoreid, ise artikleid kirjutanud ja sidunud ühtseks kaheksa, ligi kahesaja leheküljelist raamatut. Raamatusarja „Türi: kilde kihelkonna ja linna arengust" esimene raamat ilmus 1996. aastal, kaheksas raamat 2021. aastal. Raamatute läbi on Kaarel panustanud Türi linna, valla ajaloo ja tema asutamisest alates oluliste inimeste esiletoomisele ja järgmistele põlvkondadele jäädvustamisele ja kes on nõnda palju teinud selleks, et ka ajaloolased leiaksid olulist meie kodukandi ajaloost, et teataks Türi kanti ja tema loomisloos ning kulgemises olulisis inimesi.