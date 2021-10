Päästeamet: Kui saabub maru, siis päästab varem tehtud varu

Uuringud näitavad, et hädaolukordadeks on kõige vähem valmis, aga ka kõige rohkem haavatavad suurtes kortermajades elavad linlased. Kortermajades on paljud teenused tsentraalsed ja ulatusliku kriisi korral võivad korraga kaduda ära kõik eluks vajalikud mugavused. Juba mõnepäevane elektri-, keskkütte- või veevarustuse katkestus tekitab suurele osale Eesti elanikest probleeme kodu kütmisel ja toidu valmistamisel. „Elekter läinud, sulab üles külmkapp, mistõttu tuleb kiiresti riknevad toiduained tarbida esmajärjekorras,“ lausub Virkala. Järgmisena tuleb appi võtta juba enne hädaolukorda tekitatud toiduvaru. „Toidu varumise osas kehtib lihtne reegel: varuda tasub koheselt söödavaid või kergesti valmistatavaid toiduaineid: pudrud, makaronid, müslibatoonid, pähklid, kuivatatud puuviljad, konservid, purgisupid jms,“ soovitab ennetusosakonna ekspert. Selleks aga, et makaroni ja putru ei peaks toorelt nautima, tuleb endale muretseda ka matka-priimused või gaasigrillid. „Kriisivaru ei tähenda kasti toiduainete ja muu esmatähtsaga sahvris või voodi all. Toiduained võiksid olla pidevas ringluses – kui üks kahest ostetud makaronipakist on oma tee lauale leidnud, siis tuleks see koheselt uuega asendada. Tänapäeva rikkalik konserveeritud toodete valik poodides lubab aga ka hädaolukorras teha kõhule pai ja hea fantaasialennu korral kokata või gurmeetoitu.