Minu usku meditsiini ei kõiguta isegi koroona

Suvel, kui kirjutasin enne kooliaasta algust lapsi vaktsineerima julgustava arvamusloo, tänas mind pärast seda mitu lapsevanemat. Nad ütlesin, et juhtisin tähelepanu õigele asjale ning see pani neid mõtlema ja tegutsema. Kuulsin isegi meditsiinitöötajatelt, et minu loole järel suurenes laste vaktsineerimine Järvamaal märgatavalt.