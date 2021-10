„Smartpost Itella pakimahud on rekordtasemel. Kuna suuremad ostupühad on alles tulemas, siis otsustasime kasvatada oma võrgustikku pakipunktide näol, et leevendada pakiveokoormust Eesti asulates. Pakipunktid asuvad kohalike ettevõtete, näiteks kauplused või kohvikud, ruumides ning tavapärase pakiautomaadi asemel väljastab kliendi saadetise antud ettevõtte töötaja,“ selgitas Smartpost Itella pakiveoteenuste direktor Rauno Parras. Esialgu on tegemist Smartpost Itella pilootprojektiga, pakipunktide funktsionaalsust suurendatakse etapiviisiliselt.

„Smartposti kliendilubadus on hoolega hoitud, mille osaks on siseruumides paiknevad automaadid. Väiksemates asulates on sobilikke pindu keeruline leida ning seetõttu on üheks võimalikuks lahenduseks just pakipunktid, kuhu saab edukalt tellida ka temperatuuritundlikke tooteid, nagu näiteks kosmeetika, toiduained ja ravimid. Talvistes oludes on väga oluline tähelepanu pöörata niiskus- ja külmatundlikkusele, “ sõnas Parras.