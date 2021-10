Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Voltein ütles, et kriisideks saab end iga inimene ette valmistada ja hea ettevalmistus tagab selle, et elame kriisid mugavamalt üle. „Teada on, et enne talve tulekut peab talverehvid alla panema, kuid ometi jäetakse see alati viimasele minutile, kui juba teed libedad on. Nii on vaja ka kriisideks ette mõelda, et me nende tekkimisel hätta ei jääks ja õigesti käituda oskaks. Alati tasub olla ette valmistunud ning mõelda läbi enda ja pere valmisolek.“