Pausile pandud esiliiga jätkus siiski

Hoolimata sellest, et sügisilm pani kõvasti vihma trotsima, näitasid meeskonnad väljakul kiiret ja põnevat mängu.

67. minutil sai Piht siiski oma tahtmise. Ründaja pääses 1vs1 olukorras silmitsi väravavahiga, mille lahenduseks oli 2:1. 85. minutil oli Paide kolmanda värava autoriks vahetusest mängu sekkunud Carmo Toomet, kelle ilus ületõste üle vastaste puuriluku maandus väravasse. Sel hooajal oma kolmandat esiliiga mängu mänginud Toometi jaoks oli see esimeseks väravaks U21 eest.

LIIGAHOOAEG

Teatavasti peatas jalgpalliliit esmaspäeval muuhulgas esiliiga võistlused, kuna ei olnud võimalik tagada kõigile võistkondadele sportlikult võrdseid tingimusi kaheksa kuud väldanud hooaja lõpetamiseks.

„Pidasime nõu alaliidu juhatuses ja klubidega ning leidsime lahenduse, et esiliiga hooaja lõpp ära mängida viiruseohu mõttes turvaliselt ja sportlikult võrdsetel tingimustel. Esiliiga vajab pärast kaheksa kuud väldanud hooaega sportlikku lõpplahendust eriti seetõttu, et on seotud Premium liiga ja selle oluliste sportlike ja majanduslike tähendustega,” ütles Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

Esiliiga mängud jätkuvad varem planeeritud graafiku alusel ehk lõpetatakse kolmas ring ning toimub neljas ring kohtadele 1–4 ja 7–10 ning vajadusel ka 5–6. Liigas mängivad kuus iseseisvat klubi tagavad oma 16 parima mängija osalemise kas läbi elukutselise mängija lepingu või alaealise staatuse ning mõistagi lisanduvad koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud ja haiguse läbi põdenud mängijad ja teised kuni 17-aastased mängijad.

Neli esiliigas mängivat U21 võistkonda osalevad kuni 17-aastaste, elukutseliste, koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud ja koroonaviiruse läbi põdenud mängijatega.

Kuus iseseisvat klubi sõlmivad lepingud 16 parima mängija hulka kuuluvate täiskasvanud jalgpalluritega sõltumata nende koroonastaatusest kuni hooaja viimase mänguni jalgpalliliidu toel. Teiste peatatud liigade osas teeb jalgpalliliidu juhatus otsuse hiljemalt reede õhtuks.

„Mõistame riigis valitseva meditsiinilise olukorra tõsidust ja rakendame kõigis jalgpalliliidu tegevustes täiendavaid koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmeid, näiteks töökoosolekutel osalejate testimine sõltumata nende koroonastaatusest,” lausus Aivar Pohlak. „Olukord on mitme nurga alt kriitiline ja soovime anda panuse lahendusse. Oma ühe põhiülesandena näeme jalgpallikogukonna ühtsena hoidmist,” lisas ta.