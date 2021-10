Naine kandis arvutikelmile suure summa raha

Helistaja ütles, et naise kontolt on tehtud kahtlane ülekanne ning selleks, et raha alles jääks, peab naine tegema ülekande teisele kontole. Naist juhendati telefoni teel, kuidas luua endale SMART-ID.

Pärast seda kandis naine 1500 eurot ühele pangakontole. Hiljem avastas naine, et tema konto on blokeeritud ja ta pöördus oma kodupanga poole, kus selgus, et raha on läinud võõrale pangakontole. Tekitatud varaline kahju on ligi 1500 eurot.