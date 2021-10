Paide linnavalitsuse ehitusala peaspetsialist Kert Kaasik ütles, et ehitaja taotles tee valmimiseks tähtaja pikendust kuu aja jagu ehk novembri lõpuni. "Põhjuseid on neil selleks mitmeid. Esiteks segasid ehitustöid arheoloogilised väljakaevamised, siis torutööde hanke nurjumine ja nüüd on lisandunud mitmeid töid sidetehniliselt ala. Objekt on olnud ka tehniliselt küllalt keeruline. See kõik on tee valmimist korduvalt edasi lükanud," selgitas ta.