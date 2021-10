Linnameeskonna duubelmeeskond jäi võõrsil alla liidrile

Võõrustaval meeskonnal kulus 42. minutit, et lahti muukida paidelaste väravasuu ning hoolimata sellest, et Kristofer Piht vastas 53. minutil 1:1 viigiväravaga, otsustas mängu saatuse 72. minutil Maardu poolt teenitud penalti, mille Ilja Zelentsov ka Mattias Sapi selja taha võrku saatis.

Paide Linnameeskond U21 jätkab tabelis 51 punktiga kolmandal kohal. Teisel kohal on 60 punktiga JK Tallinna Kalev ning liider on tänane võitja Maardu linnameeskond, kellele on kokku 66 punkti.