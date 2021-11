Aasa 13 korteriühistu juhatuse liige Ott Koobas ütles, et Paide linnavalitsus andis ühistule maja uuenduseks 3000 eurot toetust ja korteriomanikud jõudsid kokkuleppele investeerida see raha kinnistu haljastusse.

Koobas on linnavalitsusega suhelnud ja teadis, et peale kortermaja uuenduse on toetuskõlblik ka kinnistu heakorra parendus. Järgmisel aastal, kui jätkuvad mullatööd ja multšivedu, kavatseb ühistu taotluse sisse anda.