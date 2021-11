Head Türi inimesed! Oleme teile tänulikud, et valisite muutuse. Meie valimisliidul ja meie valijatel oli üks suur eesmärk – anda Türi vallale uus hoog. Seda hakkame koalitsioonipartneritega tänu teile ellu viima. Hindame senitehtut, asume Türi vallas looma, mitte olemasolevat lammutama.Üks meie olulisimaid lubadusi oli pöörata tagasi Retla-Kabala kooli kärpimisotsus, mida me ka kohe teha püüame – oleme juba asunud lahendusi otsima. Seisame väikekoolide eest ka igal muul moel. Koolide hoidmine ja arendamine on laiemalt osa kogukondade hoidmisest ja arendamisest, sest kool on kogukonna süda.