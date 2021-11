Järvamaa naine kandideerib parimaks mahetootjaks

Konkurssi korraldav Maheklubi kirjeldab, et Mari-Liis on teise põlvkonna mahetootja, kes võttis majapidamise üle oma vanematelt. Segatootmisega peretalu põhisuund on lambakasvatus, selle kõrval kasvatatakse väikses mahus maasikat, küüslauku jm. Mahemaasikakasvatuse teemal tegi Mari-Liis ka oma magistritöö Eesti maaülikoolis.

Mari-Liisil energiat jagub ning tal on ambitsiooni kasvatada tootmismahte ja laiendada tegevusvaldkonda. Et juba praegu käivad paljud kliendid talust kohapealt kaupa ostmas, siis on taluturism järgmine suurem suund, mida on plaanis arendada.