Parim maaraamatukoguhoidja tuleb Koigist

Järvamaa keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja ütles, et igal aastal esitab maakond ühe enim silmapaistnud nominendi üle-eestilisele maaraamatukoguhoidjate konkursile. "See on asjade loomulik käik, et sama töötaja on siis ühtlasi ka maakondlik laureaat," sõnas ta.