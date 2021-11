Valitsus täpsustas eelmisel nädalal vastu võetud korraldust, tuues laste ja noorte huvihariduse valdkonnas selgemalt esile, et spordivõistlused loetakse osaks huviharidusest. See tähendab, et spordivõistlustel võistlejana osalemiseks kehtib kuni 18-aastastele (kaasa arvatud) või praeguse õppeaasta jooksul 19-aastaseks saavatele õpilastele samasugune kord nagu trennis ja koolis käies.