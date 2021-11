Toodete puhul, mis ei kuulu nimetuse „piim“ ja ainult piimatoodetele reserveeritud nimetuste alla, ei tohi kasutada ühtki märgist, äridokumenti, reklaammaterjali ega ühtki esitusviisi, mis väidab, viitab või vihjab, et toode on piimatoode.

Ainult piimatoodetele reserveeritud nimetused on näiteks „või“, „juust“, „koor“, „jogurt“, „keefir“ jne. Taimsete toodete müüginimetustes ei ole need lubatud. Viidata ei tohi ka sellele, et tegemist on piimatoote alternatiiviga või piimatootelaadse tootega, näiteks „juustulaadne“ toode.