Täiskasvanud järvalased täitsid esmavaktsineerimisele seatud eesmärgi

Esialgu koroona vastu vaktsineerimisel eesmärgiks seatud 70 protsendi piir on Järvamaa täiskasvanud elanikkonna seas ületatud. Praeguses olukorras, kus Eesti on kõrgeima nakatumisega riik Euroopas, ei saa sellega aga rahul olla. Nii on maakondade vaktsineerimise koordinaatorid seadnud uue eesmärgi jõuda 80 protsendini täiskasvanud elanikkonnast.