Võistlus toimub MTÜ Wikimedia Eesti eestvedamisel alates 2011. aastast ning seda peetakse iga kahe aasta järel. Algselt üle-eestiline võistlus kasvas 2015. aastal üle-euroopaliseks ning 2017. aastal ülemaailmseks. Kogutud pildid on aga Wikimedia keskkonnas vabalt kasutuses ning see annab neile võimaluse jõuda võimalikult paljude huvilisteni.

Vikipedist ja Wikimedia Eesti juhatuse esimees Ivo Kruusamägi tõstab esile teadusfotode fotograafia võimalusi avardavat olemust. “Kui see valdkond tegeleb elektromagnetkiirguse, tavaliselt küll selle võrdlemisi kitsa osa ehk nähtava valguse jäädvustamise ja edasiandmisega, siis fotograafia tõeline jõud tuleneb sellest, et see aitab meil end lahti murda inimsilmaga seotud piirangutest. Me saame tabada teisi lainepikkusi, fookustada oma pilku üksikutele aatomitele või püüda kaugete galaktikate kuma.”

Kruusamägi, kes pälvis 2016. aastal võistluse korraldamise eest Eesti Teadusagentuuri väljaantava teaduse populariseerimise auhinna, sõnul on loomulik, et inimesi, keda paelub entsüklopeediline teave, vaimustavad ka parimad teadusfotod. “Ütles juba Leonardo da Vinci, et vahel on just pidid kõige sobivam vorm teabe esitamiseks.”

Konkursile on oodatud fotod nii teaduse tegijatest, uuritavatest objektidest kui ka teaduse tegemise protsessist üldisemalt. Rahvusvahelisel võistlusel on seitse kategooriat, muuhulgas on oodatud fotod näiteks loodusest, astronoomiast ja teadlastest. Osalejate seast valitakse välja Eesti aasta teadusfotograaf ning pildid, mida saata edasi ülemaailmsesse finaali, võistluse lõpetamine ja võitjate autasustamine toimub jaanuaris 2022. Autasustatakse iga võistluskategooria võitjat, lisaks on võistlusel võimalik võita mitmeid eriauhindu. Rahvusvahelised teadusfoto võitjad selguvad kevadel 2022.

Varasemalt on Eesti aasta teadusfotograafiks valitud Ivar Jüssi (2006), Heiti Paves (2007 ja 2013), Timo Palo (2011), Toomas Jagomäe (2012), Tavo Romann (2015 ja 2019) ning Kertu Liis Krigul (2017). Korduvalt on Eesti autoritel looming jõudnud ka rahvusvahelisse finaali ning Maxim Bilovitskiy on kahel aastal Eestisse toonud võidu mittefotofailide kategoorias.